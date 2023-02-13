В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП

В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Неустановленный водитель Lada двигался по дворовой территории улицы Блюхера и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток, с ушибом кисти он самостоятельно обратился в травмпункт», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Теперь полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка. Если вы стали свидетелями данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, то обратитесь по телефонам 02 или +7 (961) 766-43-83, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.