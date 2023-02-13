В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП

В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.