В Нью-Йорке водитель грузовика сбил восемь человек

Водитель грузовой компании U-Haul, находясь за рулем фургона, сбил восемь человек в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источники в полиции.
"Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние двоих оценивается как серьезное, четверо получили незначительны повреждения", - сказала шеф полиции города Кишант Сюэл.
По ее словам, семеро из пострадавших являются гражданскими, еще один – полицейский. По данным правоохранителей, среди погибших есть один полицейский. К настоящему моменту, водитель задержан, полиция не видит признаков терроризма. Источник среди правоохранителей сообщил, что при аресте водитель сказал полицейским, что хочет умереть. Также он рассказал, что 62-летний водитель ни разу не бы арестован до этого.
Ранее под Новосибирском автомобиль сбил четырех человек, которые вытаскивали машины из кювета.