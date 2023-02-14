В Нью-Йорке водитель грузовика сбил восемь человек

По ее словам, семеро из пострадавших являются гражданскими, еще один – полицейский. По данным правоохранителей, среди погибших есть один полицейский. К настоящему моменту, водитель задержан, полиция не видит признаков терроризма. Источник среди правоохранителей сообщил, что при аресте водитель сказал полицейским, что хочет умереть. Также он рассказал, что 62-летний водитель ни разу не бы арестован до этого.