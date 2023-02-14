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55 минут назад

В Санкт-Петербурге неизвестный поливает неправильно припаркованные автомобили кефиром

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге неизвестный поливает автомобили, которые их владельцы паркуют на газоне, кефиром. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

В Санкт-Петербурге неправильно припаркованные автомобили поливают кефиром
Фото: Телеграм-канал «Megapolisonline»Телеграм-канал «Megapolisonline»

«У дома 98к4 по Октябрьской набережной появился веселый молочник, по прозвищу «кефирчик», который борется за газон», — говорится в сообщении.

Судя по фото, пострадали несколько неправильно припаркованных автомобилей, среди которых Lada Kalina, Lada Niva, а также Volkswagen Tiguan. О том, обратились ли владельцы машин в полицию не сообщается.

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