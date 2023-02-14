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51 минуту назад

Вспыхнувшая фура с зажигалками перекрыла движение на Симферопольском шоссе

Алиса Селезнёва

Движение по Симферопольскому шоссе в районе Чехова затруднено из-за загоревшейся фуры с зажигалками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вспыхнувшая фура с зажигалками перекрыла движение на Симферопольском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в результате ДТП образовалась пробка более 10 км в обе стороны. Информации о пострадавших пока нет.

На кадрах, опубликованных изданием, видно полыхающий грузовик. Движение на дороге полностью остановлено.

Ранее автобус, перевозящий работников нефтедобывающего предприятия, загорелся в Томской области после столкновения с лесовозом. Однако находящимся в нем людям удалось быстро эвакуироваться. В медучреждения были доставлены пять человек.

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