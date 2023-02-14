Вспыхнувшая фура с зажигалками перекрыла движение на Симферопольском шоссе

Движение по Симферопольскому шоссе в районе Чехова затруднено из-за загоревшейся фуры с зажигалками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, в результате ДТП образовалась пробка более 10 км в обе стороны. Информации о пострадавших пока нет.

На кадрах, опубликованных изданием, видно полыхающий грузовик. Движение на дороге полностью остановлено.