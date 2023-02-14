Вспыхнувшая фура с зажигалками перекрыла движение на Симферопольском шоссе

Движение по Симферопольскому шоссе в районе Чехова затруднено из-за загоревшейся фуры с зажигалками. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, в результате ДТП образовалась пробка более 10 км в обе стороны. Информации о пострадавших пока нет.
На кадрах, опубликованных изданием, видно полыхающий грузовик. Движение на дороге полностью остановлено.
Ранее автобус, перевозящий работников нефтедобывающего предприятия, загорелся в Томской области после столкновения с лесовозом. Однако находящимся в нем людям удалось быстро эвакуироваться. В медучреждения были доставлены пять человек.