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1 час назад

В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 получили ранения

Газета.Ru

В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассационного автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.

В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 ранены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

ДТП произошло на трассе №1 муниципалитета Макадо провинции Лимпопо на северо-западе страны. Отмечается, что в результате происшествия автобус упал с автомобильного моста в реку. Большинство погибших оказались придавлены автобусом.

Правоохранительные органы устанавливают причину аварии. По предварительным данным, во время происшествия шел сильный дождь.

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