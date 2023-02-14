В ДТП с автобусом в ЮАР 20 человек погибли и 68 ранены

В результате лобового столкновения туристического автобуса и инкассационного автомобиля в ЮАР погибли 20 человек, еще 68 получили ранения. Об этом пишет Daily Mail.

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ДТП произошло на трассе №1 муниципалитета Макадо провинции Лимпопо на северо-западе страны. Отмечается, что в результате происшествия автобус упал с автомобильного моста в реку. Большинство погибших оказались придавлены автобусом.