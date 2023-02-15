Легковушка разорвалась пополам в результате ДТП в Кемерове

В областном центре Кузбасса произошла авария, в результате которой легковой автомобиль разорвало пополам. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Накануне, 14 февраля, в Кемерове на улице Терешковой столкнулись два легковых автомобиля: иномарка-такси и ВАЗ. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы ДТП. Также они опубликовали кадры с места аварии.

На кадрах видно, что в результате столкновения задняя часть отечественной легковушки оторвалась и вылетела за пределы проезжей части. При этом у иномарки повреждений значительно меньше: удар пришелся в переднюю часть, помялись бампер и капот. В результате ДТП у нее сработали подушки безопасности.