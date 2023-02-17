В Шахтах полиция задержала мужчину, который размахивал саблей на крыше кроссовера

Полиция арестовала на трое суток мужчину, который размахивал саблей на крыше автомобиля. Об этом сообщает donday.ru со ссылкой на городское УВД. Инцидент произошел 14 февраля на улице Советской. Неизвестный залез на крышу кроссовера и стал размахивать саблей. Была ли она настоящей или декоративной, неизвестно. Отмечается, что мужчина был одет в форму, напоминающую казачью. Позже руководитель шахтинского отделения КДМО "Донцы" Виталий Голотвин сообщил, что этот мужчина не имеет отношения к казачьему обществу "Александровск-Грушевскому". Позже выяснилось, что мужчина является местным блогером. Вероятно, он решил устроить шоу, чтобы просто привлечь к себе внимание. Ранее сообщалось, что в Иркутской области Toyota врезалась в скорую помощь, пострадали три человека.