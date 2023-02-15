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1 час назад

В Москве автобус разорвало пополам при ДТП

News.ru

В Москве автобус с «гармошкой» разорвало пополам при столкновении с фонарным столбом, сообщает Telegram-канал «Подъем». По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В Москве автобус разорвало пополам при ДТП
Фото: News.ruNews.ru

Авария произошла на Волоколамском шоссе. В «Мосгортрансе» Telegram-канал пояснили, что водитель автобуса совершил наезд на столб, не справившись с управлением. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.

Очевидцы сняли место ДТП на видео. На кадрах видно, что автобус стоит поперек дороги, а его задняя часть развернута почти под прямым углом к передней. Еще в одном ролике видны темно-красные следы, ведущие от места аварии, однако их происхождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

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