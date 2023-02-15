В Москве грузовик застрял под ограничителем высоты

Дептранс Москвы сообщает, что на проспекте Жукова под ограничителем высоты застрял грузовик. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

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Инцидент произошёл около улицы Крылатской, дом 17 корпус 3. Отмечается, что движение по дороге затруднено – водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

«На проспекте Маршала Жукова грузовик застрял под ограничителем высоты. Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда», – сказано в сообщении.

Дептранс Москвы