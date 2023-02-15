Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
38 минут назад

В Москве грузовик застрял под ограничителем высоты

Елена Прошина

Дептранс Москвы сообщает, что на проспекте Жукова под ограничителем высоты застрял грузовик. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

В Москве грузовик застрял под ограничителем высоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл около улицы Крылатской, дом 17 корпус 3. Отмечается, что движение по дороге затруднено – водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

«На проспекте Маршала Жукова грузовик застрял под ограничителем высоты. Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда», – сказано в сообщении.

Дептранс Москвы

Ранее грузовик с зажигалками попал в ДТП и загорелся в Подмосковье.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители