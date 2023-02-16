Движение на внешней стороне МКАД в районе развязки с Липецкой улицей ограничено из-за ДТП

На внешней стороне МКАД в районе развязки с ул. Липецкая ограничено движение транспорта из-за грузовика, опрокинувшегося на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 29 км МКАД (перед развязкой с ул. Липецкая) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.