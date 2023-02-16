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16 февраля

Движение на внешней стороне МКАД в районе развязки с Липецкой улицей ограничено из-за ДТП

Агентство «Москва»иещё 8

На внешней стороне МКАД в районе развязки с ул. Липецкая ограничено движение транспорта из-за грузовика, опрокинувшегося на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 29 км МКАД (перед развязкой с ул. Липецкая) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

ДТП,дтп, мкад,
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