Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе

Рейсовый автобус перевернулся на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще семеро пострадали. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РЕН ТВ.

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Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. Семерых пострадавших в аварии на российской трассе с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают другие обстоятельства происшествия.