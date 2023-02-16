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42 минуты назад

Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе

Lenta.ru

Рейсовый автобус перевернулся на 596-м километре трассы Р-217 в Ингушетии, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще семеро пострадали. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РЕН ТВ.

Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу. Семерых пострадавших в аварии на российской трассе с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают другие обстоятельства происшествия.

14 февраля сообщалось, что в Тульской области два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом.

ДТП,ГИБДД,
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