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2 часа назад

В Туле инспекторы ДПС бежали за нарушителем восемь километров

Газета.Ru

Сотрудники Госавтоинспекции восемь километров бежали за нарушителем в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тула».

Инспекторы ДПС бежали за нарушителем восемь километров
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел на ул. Маршала Жукова. Инспекторы попытались остановить подозрительный автомобиль, но водитель проигнорировал сигнал к остановке и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. В районе села Алешня водитель выскочил из машины и побежал в поле.

Инспекторы ДПС пробежали за водителем восемь километров и задержали его. Позже выяснилось, что он не имел водительских прав.

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