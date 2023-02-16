Инспекторы ДПС бежали за нарушителем восемь километров

Сотрудники Госавтоинспекции восемь километров бежали за нарушителем в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тула».

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Инцидент произошел на ул. Маршала Жукова. Инспекторы попытались остановить подозрительный автомобиль, но водитель проигнорировал сигнал к остановке и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. В районе села Алешня водитель выскочил из машины и побежал в поле.