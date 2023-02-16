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48 минут назад

В Ингушетии произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом

Елена Прошина

На трассе в Ингушетии автобус опрокинулся в кювет, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости.

Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, ДТП произошло в четверг, 16 февраля, на федеральной трассе «Кавказ». Сообщение о ЧП поступило в 7.38 по мск. Как оказалось, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Махачкала опрокинулся в кювет.

В результате происшествия погиб один человек, еще семь пассажиров автобуса получили ранения, все они были госпитализированы в местную больницу. Как уточняется, среди пострадавших несовершеннолетних нет. В настоящее время уточняется все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее на автотрассе в Ставрополье автомобиль ИЖ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. В результате аварии обе машины опрокинулись в кювет. Водитель легкового автомобиля, 20-летний мужчина умер на месте. Как удалось выяснить, на задних колесах ИЖ была установлена резина с летним покрытием.

ДТП,МЧС России,
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