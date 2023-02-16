Наручные часы спасли трех участников ДТП в Германии

В Германии функция распознавания аварии часов Apple помогла трем пассажирам автомобиля, которых зажало в обломках машины после ДТП, сообщает издание heise online.

ДТП произошло в Баварии около двух часов ночи. Автомобиль, в котором находились три молодых человека, вылетел с трассы и оказался примерно в 20 метрах от проезжей части. Часы Apple Watch, которые были у одного из пассажиров, автоматически отправили спасателям сообщение о ДТП с GPS-координатами.

По словам представителей экстренных служб, пассажиры автомобиля получили серьезные травмы и оказались зажаты в обломках машины. Отмечается, что если бы не часы, то обнаружить попавших в аварию было бы значительно сложнее, поскольку свидетелей у ДТП не было, а машина оказалась в кустах на значительном удалении от проезжей части.