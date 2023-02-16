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27 минут назад

Грузовик протаранил 15 машин в Минводах

Елена Прошина

В результате отказа тормозов грузовик в Минводах протаранил 15 автомобилей, в том числе две маршрутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузовик протаранил 15 машин в Минводах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в прокуратуре Ставропольского края, инцидент произошел на автотрассе «Кавказ». Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в машины, которые ехали впереди. Всего пострадало 13 авто и два маршрутных такси.

В результате ЧП пострадало несколько человек, их количество и тяжесть повреждений сейчас устанавливается. В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП, в том числе соблюдение правил перевозки пассажиров. Предположительно, причиной аварии стала поломка в тормозной системе.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Ингушетии. Там, рейсовый автобус упал в кювет. В результате аварии погиб один человек, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

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