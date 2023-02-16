В Москве двое водителей такси не поделили дорогу и устроили драку на проезжей части, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 15 февраля. Водитель одного из автомобилей такси попытался избежать столкновения с другой машиной, которая поворачивала налево, и съехал с дороги.
Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой один из его участников получил перелом ноги со смещением. Мужчину доставили в травматологию, в произошедшем разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные изрубили топором внедорожник Mercedes-Benz и залили салон краской.