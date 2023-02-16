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50 минут назад

В Москве один таксист сломал другому ногу после ДТП

Газета.Ru

В Москве двое водителей такси не поделили дорогу и устроили драку на проезжей части, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Водитель одного из автомобилей такси попытался избежать столкновения с другой машиной, которая поворачивала налево, и съехал с дороги.

Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой один из его участников получил перелом ноги со смещением. Мужчину доставили в травматологию, в произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные изрубили топором внедорожник Mercedes-Benz и залили салон краской.

ДТП,Видео,Mercedes-Benz,
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