В Москве двое водителей такси не поделили дорогу и устроили драку на проезжей части, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Водитель одного из автомобилей такси попытался избежать столкновения с другой машиной, которая поворачивала налево, и съехал с дороги.

Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой один из его участников получил перелом ноги со смещением. Мужчину доставили в травматологию, в произошедшем разбирается полиция.