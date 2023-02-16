В массовом ДТП на Ставрополье пострадали 9 человек и разбито 16 машин

По уточненной информации, в Минеральных Водах Ставропольского края грузовик MAN протаранил 15 автомобилей, в аварии пострадали девять человек, сообщает «МВД Медиа».
«В больницу доставлены 9 пострадавших, в том числе 5 пассажиров маршрутного микроавтобуса, направлявшегося из села Прикумского в город. Установлено, что за рулём фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал», — отмечается в сообщении МВД.
На месте массового ДТП работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Организован объезд проблемного участка трассы.
Ранее сообщалось о семи поврежденных автомобилях и двух пострадавших. По предварительной информации, причиной массового ДТП стал отказ тормозной системы большегрузного автомобиля.