В массовом ДТП на Ставрополье пострадали 9 человек и разбито 16 машин

По уточненной информации, в Минеральных Водах Ставропольского края грузовик MAN протаранил 15 автомобилей, в аварии пострадали девять человек, сообщает «МВД Медиа».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«В больницу доставлены 9 пострадавших, в том числе 5 пассажиров маршрутного микроавтобуса, направлявшегося из села Прикумского в город. Установлено, что за рулём фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал», — отмечается в сообщении МВД.

На месте массового ДТП работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Организован объезд проблемного участка трассы.