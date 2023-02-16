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34 минуты назад

В массовом ДТП с грузовиком на Ставрополье пострадали 9 человек и разбито 16 машин

Газета.Ru

По уточненной информации, в Минеральных Водах Ставропольского края грузовик MAN протаранил 15 автомобилей, в аварии пострадали девять человек, сообщает «МВД Медиа».

В массовом ДТП на Ставрополье пострадали 9 человек и разбито 16 машин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В больницу доставлены 9 пострадавших, в том числе 5 пассажиров маршрутного микроавтобуса, направлявшегося из села Прикумского в город. Установлено, что за рулём фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал», — отмечается в сообщении МВД.

На месте массового ДТП работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Организован объезд проблемного участка трассы.

Ранее сообщалось о семи поврежденных автомобилях и двух пострадавших. По предварительной информации, причиной массового ДТП стал отказ тормозной системы большегрузного автомобиля.

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