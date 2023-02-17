Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Легковой автомобиль в Приморье столкнулся с грузовиком есть погибшие, сообщает краевая прокуратура.
«Предварительно установлено, что около 8 утра 17 февраля на 12-м км автомобильной дороги «Раздольное — Хасан» водитель автомобиля Nissan Sunny, в салоне которого находились не менее 4 человек, потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Man», — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибли три человека, ещё один пострадал.
Ранее стало известно о гибели двоих детей в результате ДТП в Кузбассе.