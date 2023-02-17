На северо-востоке Московской кольцевой автодороги загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 17 февраля.
Возгорание произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города.
Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло в Новой Москве. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб человек.