На северо-востоке Московской кольцевой автодороги загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 17 февраля.

Возгорание произошло на внутренней стороне 93-го километра МКАД. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.