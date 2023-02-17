Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

На МКАД недалеко от АЗС сгорел грузовик

Газета.Ru

Грузовой автомобиль загорелся на МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На МКАД недалеко от АЗС сгорел грузовик
Фото: TelegramTelegram

«На внутренней стороне 93-го км МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении. К 13.30 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

На фотографии с места происшествия видно, что среднетоннажный грузовик Mercedes находится на обочине трассы. У него был охвачен огнем кузов. Инцидент произошел рядом с автозаправочной станцией, уточняет «РЕН-ТВ».

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий