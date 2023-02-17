На МКАД недалеко от АЗС сгорел грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 93-го км МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении. К 13.30 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

На фотографии с места происшествия видно, что среднетоннажный грузовик Mercedes находится на обочине трассы. У него был охвачен огнем кузов. Инцидент произошел рядом с автозаправочной станцией, уточняет «РЕН-ТВ».