В ДТП в Иркутской области пострадали семь человек

"Инцидент произошел сегодня в районе 50-го км автодороги Иркутск - Оса -Усть-Уда. Предварительно установлено, что в утреннее время 25-летний водитель автомобиля Mark 2 не справился с управлением, <...> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Kluger, за рулем которой находилась 35-летняя женщина", - сообщили в ведомстве, добавив, что травмы получили оба водителя, а также пять пассажиров, в том числе трое детей.