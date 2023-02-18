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1 час назад

В ДТП в Иркутской области пострадали семь человек

ТАСС

Семь человек, из них трое детей, получили травмы в результате ДТП на трассе в Иркутской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В ДТП в Иркутской области пострадали семь человек
Фото: ТАССТАСС

"Инцидент произошел сегодня в районе 50-го км автодороги Иркутск - Оса -Усть-Уда. Предварительно установлено, что в утреннее время 25-летний водитель автомобиля Mark 2 не справился с управлением, <...> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Kluger, за рулем которой находилась 35-летняя женщина", - сообщили в ведомстве, добавив, что травмы получили оба водителя, а также пять пассажиров, в том числе трое детей.

Полицейские настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и оценивать дорожную обстановку в связи со снегопадом в регионе. Региональная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

ДТП,Toyota Kluger,Toyota,Генпрокуратура РФ,
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