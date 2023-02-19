В Нижнем Новгороде ларек с шаурмой пострадал в ДТП во второй раз с начала года

Ларек с шаурмой в Нижнем Новгороде пострадал от врезавшегося в него автомобиля во второй раз в этом году. Об этом рассказали очевидцы происшествия в сообществе «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел на улице Гороховецкой. Автомобиль врезался в торговый киоск, где продают шаурму и выпечку. От удара пострадала входная группа, вылетели стекла. Машина получила повреждения капота и бампера. На место приехали сотрудники полиции.