Десять автомобилей попали в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве

Массовая авария произошла утром 19 февраля на 60 километре Киевского шоссе. В ДТП попали восемь легковых автомобилей и два грузовика. Движение по двум полосам дороги перекрыто. Проезжающие мимо водители публикуют в соцсетях снимки с места аварии, на одном из них можно увидеть перевернутый автомобиль.