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1 час назад

Десять автомобилей попали в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве

Газета.Ruиещё 4

На Киевском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием десяти автомобилей, сообщает газета «Известия».

Десять автомобилей попали в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

Массовая авария произошла утром 19 февраля на 60 километре Киевского шоссе. В ДТП попали восемь легковых автомобилей и два грузовика. Движение по двум полосам дороги перекрыто. Проезжающие мимо водители публикуют в соцсетях снимки с места аварии, на одном из них можно увидеть перевернутый автомобиль.

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра и метели в воскресенье, 19 февраля. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

ДТП,МЧС России,
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