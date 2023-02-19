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1 час назад

Водитель мусоровоза раздавил женщину в Москве

News.ru

В Москве на улице Теплый Стан 9 корпус 7 водитель мусоровоза Volvo сбил женщину, сообщила прокуратура столицы в Telegram. По данным ведомства, женщина погибла на месте.

Водитель мусоровоза раздавил женщину в Москве
Фото: Прокуратура МосквыПрокуратура Москвы

18 февраля в Москве мусоровоз переехал пенсионера, шедшего по одному из столичных дворов. Водитель грузовика не заметил пожилого мужчину, когда сдавал назад.

Ранее в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенка увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. Водителя остановили после аварии, он сказал, что не заметил сбитого мальчика.

ДТП,Volvo,
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