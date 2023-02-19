Водитель мусоровоза раздавил женщину в Москве

В Москве на улице Теплый Стан 9 корпус 7 водитель мусоровоза Volvo сбил женщину, сообщила прокуратура столицы в Telegram. По данным ведомства, женщина погибла на месте.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

18 февраля в Москве мусоровоз переехал пенсионера, шедшего по одному из столичных дворов. Водитель грузовика не заметил пожилого мужчину, когда сдавал назад.

Ранее в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась.