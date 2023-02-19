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31 минуту назад

В Мордовии в результате ДТП с грузовиком погибли четверо детей

ТАССиещё 2

В Мордовии столкнусь три автомобиля, включая грузовик, в результате погибли четверо детей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте "МВД медиа".

В Мордовии в результате ДТП с грузовиком погибли четверо детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полиция Мордовии выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 19 февраля около 16:00 на 31-м км дороги Саранск - Сурское - Ульяновск. Сотрудниками полиции установлено, что столкнулись транспортные средства Lada Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. По касательной также была задета машина Hyundai Verna. В результате столкновения Lada Largus загорелась, и все возможные пассажиры вышеуказанного автомобиля погибли", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем Largus находилась женщина 1986 года рождения, также в автомобиле было четверо пассажиров - несовершеннолетние дети. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спецслужб. Движение транспортных средств на участке трассы ограничено.

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