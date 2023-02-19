В Мордовии в результате ДТП с грузовиком погибли четверо детей

"Полиция Мордовии выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего 19 февраля около 16:00 на 31-м км дороги Саранск - Сурское - Ульяновск. Сотрудниками полиции установлено, что столкнулись транспортные средства Lada Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. По касательной также была задета машина Hyundai Verna. В результате столкновения Lada Largus загорелась, и все возможные пассажиры вышеуказанного автомобиля погибли", - говорится в сообщении.