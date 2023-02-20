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56 минут назад

На российской трассе пять человек погибли в ДТП с Mercedes

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В Ленинградской области под Выборгом в аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом стало известно РЕН ТВ.

На российской трассе пять человек погибли в ДТП с Mercedes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Пострадали еще трое россиян, в том числе несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На сайте «МВД Медиа» сообщается, что на трассе Зеленогорск—Приморск—Выборг лоб в лоб столкнулись Mercedes и Saab. Там говорится о пострадавшем в ДТП годовалом ребенке — его доставили в реанимацию.

Ранее в Мордовии четверо детей и женщина погибли в аварии на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Тогда Lada выехала на встречную полосу, столкнулась с Mercedes и задела Hyundai.

ДТП,Saab,Hyundai,Lada,
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