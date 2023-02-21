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1 час назад

Поезд снес выехавший на пути автовоз в Казахстане

Газета.Ruиещё 1

Поезд столкнулся с автовозом на железнодорожном переезде на западе Казахстана, сообщает Tengrinews. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.

Поезд снес выехавший на пути автовоз в Казахстане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в Актюбинской области на железнодорожном переезде трассы Самара — Шымкент. На записи видно, как автовоз остановился на путях, после чего в него врезался поезд. Грузовик получил сильные повреждения, как и автомобили, которые он перевозил.

По предварительным данным, на переезде водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

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