Поезд снес выехавший на пути автовоз в Казахстане

Поезд столкнулся с автовозом на железнодорожном переезде на западе Казахстана, сообщает Tengrinews. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.

Инцидент произошел в Актюбинской области на железнодорожном переезде трассы Самара — Шымкент. На записи видно, как автовоз остановился на путях, после чего в него врезался поезд. Грузовик получил сильные повреждения, как и автомобили, которые он перевозил.