Водитель задавил свою подругу, пытаясь выехать из сугроба

Житель Улан-Удэ насмерть переехал свою подругу, когда пытался выбраться на автомобиле из сугроба. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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Отмечается, что местный житель решил прокатиться на автомобиле Nissan March. В какой-то момент автомобиль застрял в снегу. Пытаясь выехать с обочины, он совершил наезд на свою знакомую. В результате ДТП она погибла.