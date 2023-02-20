Водитель задавил свою подругу, пытаясь выехать из сугроба

Житель Улан-Удэ насмерть переехал свою подругу, когда пытался выбраться на автомобиле из сугроба. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что местный житель решил прокатиться на автомобиле Nissan March. В какой-то момент автомобиль застрял в снегу. Пытаясь выехать с обочины, он совершил наезд на свою знакомую. В результате ДТП она погибла.
По данным издания, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.