Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

В Улан-Удэ мужчина пытался выехать на машине из сугроба и задавил свою подругу

Газета.Ru

Житель Улан-Удэ насмерть переехал свою подругу, когда пытался выбраться на автомобиле из сугроба. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Водитель задавил свою подругу, пытаясь выехать из сугроба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что местный житель решил прокатиться на автомобиле Nissan March. В какой-то момент автомобиль застрял в снегу. Пытаясь выехать с обочины, он совершил наезд на свою знакомую. В результате ДТП она погибла.

По данным издания, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

ДТП,Nissan March,Nissan,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий