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1 час назад

В МВД рассказали подробности ДТП с погибшими на Крымском мосту

Газета.Ru

В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и один получил травмы, рассказали в МВД по республике.

Авария произошла утром 20 февраля на подъезде к аркам со стороны Крыма. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2112», который направлялся со стороны Республики Крым в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся ему навстречу Hyundai Starex, после чего в них врезался «ВАЗ-2106».

Движение на Крымском мосту восстановили после массового ДТП

Погибли водитель 1996 года рождения и два пассажира «ВАЗ-2112» (24-летняя девушка и 32-летний мужчина). Водитель Hyundai Starex 1970 года рождения госпитализирован. Водитель и пассажиры «ВАЗ-2106» не пострадали. Движение по Крымскому мосту ограничили на время ликвидации последствий ДТП.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в результате дорожной аварии погибли пять человек, из них четверо детей.

ДТП,Видео,Hyundai,
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