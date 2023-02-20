Владелица привязала сторожевых собак к машине, чтобы ее не забрали приставы

В Казани женщина привязала огромных собак к машине, чтобы не отдавать ее за долги. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».
По данным канала, у женщины была двухмиллионная задолженность по кредитам. Судебные приставы должны были забрать у нее в счет долга автомобиль Skoda Yeti. Но расставаться с кроссовером женщина не собиралась и привязала к колесам двух тибетских мастифов.
Отмечается, что приставам пришлось вызвать полицию, и только после этого жительница Казани отвязала собак от машины.