В Москве женщина попыталась угнать такси, отказавшись платить за проезд

На юго-западе Москвы женщина попыталась уехать за рулем машины такси после того, как ее спутник распылил в лицо водителю перцовый баллончик. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Инцидент произошел ночью в Зюзино. Водитель такси Skoda Octavia принял заказ и повез парня и девушку. Ближе к концу поездки пассажиры начали отказываться от оплаты, аргументируя это отсутствием с собой денег и банковских карт, а также разряженным телефоном.

В конечной точке маршрута все трое вышли из машины. Молодой человек заявил водителю, что является авторитетным человеком, поскольку неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его обещаниям оплатить поездку позже надо доверять. В итоге он распылил в лицо водителю перцовый баллончик и убежал, бросив свою спутницу.