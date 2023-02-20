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2 часа назад

В Москве женщина попыталась угнать такси, отказавшись платить за проезд

Газета.Ruиещё 2

На юго-западе Москвы женщина попыталась уехать за рулем машины такси после того, как ее спутник распылил в лицо водителю перцовый баллончик. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В Москве женщина попыталась угнать такси, отказавшись платить за проезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел ночью в Зюзино. Водитель такси Skoda Octavia принял заказ и повез парня и девушку. Ближе к концу поездки пассажиры начали отказываться от оплаты, аргументируя это отсутствием с собой денег и банковских карт, а также разряженным телефоном.

В конечной точке маршрута все трое вышли из машины. Молодой человек заявил водителю, что является авторитетным человеком, поскольку неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его обещаниям оплатить поездку позже надо доверять. В итоге он распылил в лицо водителю перцовый баллончик и убежал, бросив свою спутницу.

Таксист посадил девушку в машину и начал звонить в полицию. В этот момент пассажирка перелезла на водительское сиденье, переключила машину в режим «драйв» и начала движение, но находившийся рядом таксист сумел остановить автомобиль. Девушка объяснила произошедшее испугом и попыталась убежать, однако водитель сумел ее догнать. Полицейские прибыли на место и доставили участников конфликта в отдел для разбирательства.

ДТП,Skoda Octavia,Skoda,
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