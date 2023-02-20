Таксистка уехала с места ДТП и избила догнавшего ее гаишника

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина протаранила три автомобиля и уехала с места аварии, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел в городе Урай. В одном из дворов таксистка по имени Альбина не вписалась в поворот и врезалась в припаркованные автомобили, после чего попыталась скрыться с места ДТП, но ее догнал патруль ГИБДД.
Сообщается, что Альбина набросилась на автоинспектора, несколько раз ударила по голове, оторвала нагрудные значки с его формы и выругалась. От освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных нарушениях.