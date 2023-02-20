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3 часа назад

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 22-го км МКАД

Газета.Ruиещё 3

Автомобильная авария произошла днем 20 февраля на внутренней стороне 220го км МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На внутренней стороне 22-го км МКАД (после развязки с Бесединским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, распространенному каналом, в аварию попали несколько легковых и грузовых машин. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. О пострадавших не сообщается. В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти.

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