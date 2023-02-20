Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

«На внутренней стороне 22-го км МКАД (после развязки с Бесединским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по фото, распространенному каналом, в аварию попали несколько легковых и грузовых машин. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. О пострадавших не сообщается. В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти.