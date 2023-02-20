Россиянка погибла после недельной комы на Бали

Уточняется, что в начале февраля Анжелика приехала на Бали вместе с возлюбленным. Спустя всего день пребывания на курорте пара попала в ДТП. При аварии девушка получила травму черепа, после чего впала в кому на неделю. Всё это время Анжелика провела в индонезийской клинике не приходя в состояние. 20 февраля стало известно о том, что девушка умерла.

Отметим, что это второй подобный случай за последнее время. В январе 2023 года на Бали впала в кому ещё одна россиянка – жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Перед отлётом в Россию у женщины произошёл инсульт, после чего россиянка также впала в кому. При этом из-за истёкшей страховки Елену долгое время не удавалось перевезти в Россию, пока правительство Новосибирской области не приняло решение заплатить за лечение женщины и организовать её перелёт домой.