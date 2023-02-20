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57 минут назад

Россиянка погибла после недельной комы на Бали

Елена Прошина

Жительница России Анжелика Чудоякова умерла после недельной комы на острове Бали. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россиянка погибла после недельной комы на Бали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что в начале февраля Анжелика приехала на Бали вместе с возлюбленным. Спустя всего день пребывания на курорте пара попала в ДТП. При аварии девушка получила травму черепа, после чего впала в кому на неделю. Всё это время Анжелика провела в индонезийской клинике не приходя в состояние. 20 февраля стало известно о том, что девушка умерла.

Отметим, что это второй подобный случай за последнее время. В январе 2023 года на Бали впала в кому ещё одна россиянка – жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Перед отлётом в Россию у женщины произошёл инсульт, после чего россиянка также впала в кому. При этом из-за истёкшей страховки Елену долгое время не удавалось перевезти в Россию, пока правительство Новосибирской области не приняло решение заплатить за лечение женщины и организовать её перелёт домой.

Ранее из искусственной комы вывели журналиста Николая Сванидзе.

ДТП,Елена Новосельцева,Николай Сванидзе,
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