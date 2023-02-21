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19 минут назад

В Подмосковье иномарка насмерть сбила двоих детей на переходе

ТАСС

Водитель автомобиля Nissan насмерть сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном Королеве, а потом врезался в остановку. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье иномарка насмерть сбила двоих детей на переходе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло в 21:00 мск на улице Чапаева в районе дома №14.

"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan, совершил наезд на переходивших проезжую часть двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения, после чего совершил столкновение с остановкой. В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП,Nissan,МВД России,
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