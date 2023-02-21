В Подмосковье иномарка насмерть сбила двоих детей на переходе

"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan, совершил наезд на переходивших проезжую часть двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения, после чего совершил столкновение с остановкой. В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался", - сказал собеседник агентства.