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2 часа назад

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар

Газета.Ruиещё 16

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в ДТП по пути к месту пожара. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При следовании на пожар по адресу Международная, 15 в результате ДТП пострадал временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по городу Москва Юрий Ткаченко и его водитель», — рассказали агентству в ведомстве.

Отмечается что Юрий Ткаченко и его водитель получили травмы и доставлены в больницу. Виновный в аварии и другие участники движения не пострадали.

Ранее стало известно, что постоялец московского отеля «МКМ» на Международной улице устроил пожар в своем номере на пятом этаже. Он поджег вещи. Согласно последним данным, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Более 10 человек удалось эвакуировать.

ДТП,МЧС России,
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