В Новом Петергофе трактор случайно снес памятник барону Штиглицу

Памятник барону Штиглицу, установленный в Новом Петергофе на Привокзальной площади, оказался случайно снесен. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что ночью 22 февраля 2023 года трактор чистил площадь и случайно задел памятник, который упал вместе с постаментом. По предварительным данным, серьезных повреждений он не получил. В ближайшее время памятник увезут для ремонта, а затем установят обратно.