В Новом Петергофе трактор случайно снес памятник барону Штиглицу

Памятник барону Штиглицу, установленный в Новом Петергофе на Привокзальной площади, оказался случайно снесен. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Отмечается, что ночью 22 февраля 2023 года трактор чистил площадь и случайно задел памятник, который упал вместе с постаментом. По предварительным данным, серьезных повреждений он не получил. В ближайшее время памятник увезут для ремонта, а затем установят обратно.
Памятник барону Александру Штиглицу, крупнейшему финансисту, управляющему Госбанка России, был открыт на привокзальной площади Нового Петергофа в июле 2009 года. Он выполнен из бронзы. Создателем скульптуры является Ян Нейман.