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37 минут назад

В Новом Петергофе трактор случайно снес памятник барону Штиглицу

Газета.Ruиещё 1

Памятник барону Штиглицу, установленный в Новом Петергофе на Привокзальной площади, оказался случайно снесен. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В Новом Петергофе трактор случайно снес памятник барону Штиглицу
Фото: Телеграм-канал «Megapolisonline»Телеграм-канал «Megapolisonline»

Отмечается, что ночью 22 февраля 2023 года трактор чистил площадь и случайно задел памятник, который упал вместе с постаментом. По предварительным данным, серьезных повреждений он не получил. В ближайшее время памятник увезут для ремонта, а затем установят обратно.

Памятник барону Александру Штиглицу, крупнейшему финансисту, управляющему Госбанка России, был открыт на привокзальной площади Нового Петергофа в июле 2009 года. Он выполнен из бронзы. Создателем скульптуры является Ян Нейман.

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