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44 минуты назад

Появились кадры с места ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы

Lenta.ru

Появились кадры с места ДТП с врио начальника московского ГУ МЧС Юрием Ткаченко. Фото публикует Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что Ткаченко попал в аварию, когда ехал со своим водителем на пожар в центре столицы. Служебный Volkswagen Transporter направлялся к гостинице МКМ по выделенной полосе для спецтранспорта на Варшавском шоссе, когда навстречу выехал Kia Picanto.

Водитель врио главы МЧС пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и влетел в фонарный столб. После ДТП их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Врио начальника МЧС по Москве попал в ДТП по пути на пожар

По предварительным данным, Ткаченко сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой и закрытым перелом бедренной кости правой ноги. Виновник ДТП и другие участники движения не пострадали.

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