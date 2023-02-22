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2 часа назад

В Курганской области после наезда на пешехода женщина узнала, что лишена прав 8 лет назад

Газета.Ru

Жительница Курганской области узнала о том, что лишена водительских прав за нарушение ПДД в 2014 году после того, как осенью 2022-го наехала на пешехода. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на материалы Далматовского районного суда Курганской области.

После наезда на пешехода женщина узнала, что лишена прав 8 лет назад
Фото: Максим Блинов/РИА НовостиМаксим Блинов/РИА Новости

По его данным, осенью 2022 года водитель отъезжала от аптеки задним ходом и сбила женщину, после чего покинула место происшествия. О произошедшем наезде ей сообщили свидетели, а разыскавшие виновницу сотрудники ГИБДД сообщили, что она не только оставила место ДТП, но и вообще не имеет права водить автомобиль из-за лишения права управления транспортными средствами, решение о котором было вынесено в 2014 году.

За причинение тяжкого вреда здоровью пешехода суд приговорил виновницу аварии к 3,5 годам лишения свободы условно и назначил компенсацию в 100 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

ДТП,ГИБДД,
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