После наезда на пешехода женщина узнала, что лишена прав 8 лет назад

Жительница Курганской области узнала о том, что лишена водительских прав за нарушение ПДД в 2014 году после того, как осенью 2022-го наехала на пешехода. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на материалы Далматовского районного суда Курганской области.

По его данным, осенью 2022 года водитель отъезжала от аптеки задним ходом и сбила женщину, после чего покинула место происшествия. О произошедшем наезде ей сообщили свидетели, а разыскавшие виновницу сотрудники ГИБДД сообщили, что она не только оставила место ДТП, но и вообще не имеет права водить автомобиль из-за лишения права управления транспортными средствами, решение о котором было вынесено в 2014 году.