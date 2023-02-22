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2 часа назад

На российской трассе перевернулся автобус c 29 пассажирами

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На трассе ОренбургКазань автобус перевернулся у села Татарская Карагала в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении российского МВД, передает ТАСС.

На российской трассе перевернулся автобус c 29 пассажирами
Фото: Пресс-служба МЧС России по Оренбургской областиПресс-служба МЧС России по Оренбургской области

Там уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе было 29 пассажиров, среди них дети. Никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что в автобусе находились четверо несовершеннолетних. После ДТП всех пассажиров разместили в местном Доме культуры, впоследствии они продолжили путь на другом автобусе.

Ранее в Ингушетии на 596-м километре трассы Р-217 перевернулся рейсовый автобус. Автобус направлялся из Краснодара в Махачкалу, семь человек пострадали.

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