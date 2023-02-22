В центре Москвы произошло ДТП с участием 4 автомобилей

На Пушкинской площади в Москве произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате аварии движение в сторону Московской области по Тверской улице было затруднено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
«На Пушкинской площади столкнулись несколько автомобилей. <...> Движение по ул. Тверская в сторону области затруднено. Просим выбирать пути объезда», – предупредили в ведомстве.
На данный момент информация о пострадавших, как и о причинах ДТП, не уточняется. На месте аварии уже работают соответствующие городские службы, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее на юго-востоке Москвы произошла авария с участием семи автомобилей.