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13 минут назад

В центре Москвы произошло ДТП с участием 4 автомобилей

Елена Прошина

На Пушкинской площади в Москве произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате аварии движение в сторону Московской области по Тверской улице было затруднено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В центре Москвы произошло ДТП с участием 4 автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Пушкинской площади столкнулись несколько автомобилей. <...> Движение по ул. Тверская в сторону области затруднено. Просим выбирать пути объезда», – предупредили в ведомстве.

На данный момент информация о пострадавших, как и о причинах ДТП, не уточняется. На месте аварии уже работают соответствующие городские службы, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на юго-востоке Москвы произошла авария с участием семи автомобилей.

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