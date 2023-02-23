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2 часа назад

Автомобиль с россиянами провалился под лёд на Байкале

Секрет Фирмы

Зима в России — это время лыж и санок, игр в снежки, сложностей с отоплением и заносов на дорогах. А ещё это время машин-амфибий, водители которых опрометчиво решили срезать путь через водоём, не убедившись в прочности льда. Так и случилось на Байкале вечером 21 февраля. К счастью, обошлось без жертв, но автомобилю, скорее всего, крепко не поздоровилось. Как рассказали в местном МЧС порталу irk.ru, россиянин на автомобиле попытался пересечь пролив Малое Море недалеко от острова Хунык в районе деревни Сарма, когда внезапно ушёл под лёд всеми колёсами. И водитель, и его пассажиры смогли выбраться сами, однако насквозь промёрзли. Приехавшие на место спасатели посадили оказали бедолагам помощь, а потом посадили их на вездеход и отвезли на берег в безопасное место. Судьба машины пока неизвестна. Будем надеяться, что владельцу не придётся раскошеливаться на новую из-за собственной неосмотрительности. К сожалению, истории со льдом не всегда заканчиваются благополучно. Так что прежде чем выйти на замёрзший водоём, надо вызубрить как таблицу умножения план спасения. «Секрет фирмы» узнал у спасателей и врачей, что делать , если провалился под лёд или увидел тонущего человека.

Автомобиль с россиянами провалился под лёд на Байкале
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
ДТП,
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