В Татарстане автомобиль въехал в опору освещения на трассе

Легковой автомобиль въехал в опору освещения на трассе в Татарстане, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана в четверг.
"23 февраля на 2-м км автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметевск (Тукаевский район) 18-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель и три пассажира получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.