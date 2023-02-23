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51 минуту назад

В Татарстане автомобиль въехал в опору освещения на трассе

ТАСС

Легковой автомобиль въехал в опору освещения на трассе в Татарстане, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана в четверг.

В Татарстане автомобиль въехал в опору освещения на трассе
Фото: 

"23 февраля на 2-м км автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметевск (Тукаевский район) 18-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель и три пассажира получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП,Kia,ГИБДД,
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