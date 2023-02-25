В Тюменской области в результате ДТП погибла пенсионерка

В Ишиме (Тюменская область) водитель легкового транспорта сбил 86-летнюю пенсионерку, которая спустя некоторое время скончалась от полученных травм. О случившемся 23 февраля инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«На пешеходном переходе на ул. Гагарина автомобилем ВАЗ21043 сбита 86-летняя пенсионерка. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, была доставлена в больницу и вскоре там скончалась», — указано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло массовое ДТП по вине водителя, который возвращался из ночного клуба. Молодой человек снес дорожное ограждение и врезался в четыре автомобиля, а после происшествия отказался проходить тест на алкогольное опьянение.