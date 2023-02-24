В Новосибирске Mercedes врезался в автобус на остановке

В Новосибирске водитель автомобиля марки Mercedes врезался в автобус на остановке.
По данным ГИБДД, 23 февраля вечером 27-летний водитель автомобиля марки Mercedes ехал по улице Вокзальная магистраль и около дома №10/1 столкнулся пассажирским автобусом.
Общественным транспортом управлял 27-летний мужчина.
Автобус во время ДТП стоял на остановке. Затем иномарка налетела на снежный вал на обочине.
В результате аварии пострадал 37-летний пассажир Mercedes. Он был госпитализирован.
У водителя иномарки выявлено алкогольное опьянение. На него завели административное дело.
В автобусе в момент ДТП находилось семь человек, из них никто не обратился за медпомощью.