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1 час назад

В Новосибирске Mercedes врезался в автобус на остановке

runews24.ru

В Новосибирске водитель автомобиля марки Mercedes врезался в автобус на остановке.

В Новосибирске Mercedes врезался в автобус на остановке
Фото: ВКонтактеВКонтакте

По данным ГИБДД, 23 февраля вечером 27-летний водитель автомобиля марки Mercedes ехал по улице Вокзальная магистраль и около дома №10/1 столкнулся пассажирским автобусом.

Общественным транспортом управлял 27-летний мужчина.

Автобус во время ДТП стоял на остановке. Затем иномарка налетела на снежный вал на обочине.

В результате аварии пострадал 37-летний пассажир Mercedes. Он был госпитализирован.

У водителя иномарки выявлено алкогольное опьянение. На него завели административное дело.

В автобусе в момент ДТП находилось семь человек, из них никто не обратился за медпомощью.

ДТП,ГИБДД,
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