Пять человек погибли в автомобильной аварии в Туве

В Туве в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Столкновение автомашин произошло на территории Улуг-Хемского района», — сообщил Владислав Ховалыг.

По данным главы республики, виновный в ДТП водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. О том, был ли водитель пьян в момент столкновения, должна доказать экспертиза.