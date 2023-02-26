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39 минут назад

В США сошел с рельсов еще один грузовой поезд Norfolk Southern

ТАССиещё 1

Еще один грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern в субботу сошел с рельсов в штате Северная Каролина, угрозы для населения нет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя компании.

В США сошел с рельсов еще один грузовой поезд Norfolk Southern
Фото: TwitterTwitter

"Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошел с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности, дополнительный персонал уже выехал [на место] для начала работ по очистке", - передает телеканал слова представителя.

3 февраля в штате Огайо около 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов. В результате этого возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид.

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