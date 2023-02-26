В США сошел с рельсов еще один грузовой поезд Norfolk Southern

"Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошел с рельсов. Информации об опасной ситуации или угрозе для населения нет. Наша команда в безопасности, дополнительный персонал уже выехал [на место] для начала работ по очистке", - передает телеканал слова представителя.