В Тюменской области водитель въехал в дом и устроил смертельное ДТП

«Сегодня в три часа ночи на улице 1-й Луговой в Тобольске автомобиль „Тойота РАФ4“ въехал в дерево, а затем в частный дом. <…> В ДТП погиб пассажир „Тойоты“, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет», — рассказали в ведомстве.