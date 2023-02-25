В Тюменской области водитель въехал в дом и устроил смертельное ДТП

В Тобольске Тюменской области иномарка въехала в дерево, а затем в частный дом. В результате аварии погиб 63-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Сегодня в три часа ночи на улице 1-й Луговой в Тобольске автомобиль „Тойота РАФ4“ въехал в дерево, а затем в частный дом. <…> В ДТП погиб пассажир „Тойоты“, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет», — рассказали в ведомстве.
Женщина, которая находилась за рулем авто, не справилась с управлением. По предварительным данным, она была пьяна. Обстоятельства аварии устанавливаются.