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1 час назад

В Тюменской области водитель въехал в дом и устроил смертельное ДТП

Ura.Ruиещё 1

В Тобольске Тюменской области иномарка въехала в дерево, а затем в частный дом. В результате аварии погиб 63-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В Тюменской области водитель въехал в дом и устроил смертельное ДТП
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сегодня в три часа ночи на улице 1-й Луговой в Тобольске автомобиль „Тойота РАФ4“ въехал в дерево, а затем в частный дом. <…> В ДТП погиб пассажир „Тойоты“, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет», — рассказали в ведомстве.

Женщина, которая находилась за рулем авто, не справилась с управлением. По предварительным данным, она была пьяна. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП,Toyota,ГИБДД,
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