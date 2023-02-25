В Астраханской области школьник погиб в ДТП, врезавшись в двух лошадей

В Камызякском районе Астраханской области несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП, а двое его пассажиров пострадали после столкновения с лошадьми, выбежавшими на дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.
«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Два пассажира – юноши 2005 и 2006 годов рождения с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.
Еще один подросток, находившийся в автомобиле, не обращался за медпомощью. Животные в результате наезда погибли. Полиция выяснила, что погибший водитель не имел права управления. Он был учеником общеобразовательной школы.