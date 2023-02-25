В Астраханской области школьник погиб в ДТП, врезавшись в двух лошадей

В Камызякском районе Астраханской области несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП, а двое его пассажиров пострадали после столкновения с лошадьми, выбежавшими на дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.