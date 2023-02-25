Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на улице Охотный ряд. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Сейчас в районе ДТП затруднено движение, заняты две полосы из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

21 февраля сообщалось о двух автомобилях, попавших в аварию на трамвайных путях на Судостроительной улице.