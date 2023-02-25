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1 час назад

Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

Вечерняя Москва

ДТП с участием трех автомобилей произошло в центре Москвы на улице Охотный ряд. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Три автомобиля столкнулись в центре Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Сейчас в районе ДТП затруднено движение, заняты две полосы из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

21 февраля сообщалось о двух автомобилях, попавших в аварию на трамвайных путях на Судостроительной улице.

С 20 февраля у остановок трамваев № 32 и 46 у станции метро «Лефортово» поменялись места. Остановка «Солдатская улица» в сторону метро «Авиамоторная» была перенесена за перекресток.

ДТП,
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